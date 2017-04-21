双重平滑随机震荡通常是使用 EMA (指数移动平均) 来计算的，本版本有一些偏差。默认情况使用 ema 来进行计算，但是你也可以从四种类型的平均中来选择用于(双重)平滑。通过这种方式我们可以获得一种全新的双重平滑随机震荡类型:

SMA 双重平滑随机震荡

EMA 双重平滑随机震荡(默认)



SMMA 双重平滑随机震荡



LWMA 双重平滑随机震荡

任何价格使用的组合 (在内部它对价格进行组织，所以它们在计算中是"可以使用"的). 使用这些，我们可以创造很多新版本的双重平滑随机震荡 (包含一种"原始随机震荡"，可以通过把平滑周期设为 <= 1来创建出来)



通常双重平滑随机震荡是用作超买和超卖类型的指标，但是通过更长周期数的随机震荡计算，也许应该换个角度，也可以用来检查反转条件。建议在任何情况下都要做试验：没有适合所有交易品种的通用设置，所以需要做一些调整。





