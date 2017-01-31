В дважды сглаженном стохастике для расчетов обычно используется ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя). В настоящей версии есть некоторые отличия. По умолчанию она тоже рассчитывается по ЕМА, но есть возможность выбрать из 4 типов средних для сглаживания. Таким образом мы можем получить совершенно новые типы дважды сглаженных стохастиков:

на основе SMA

на основе EMA (по умолчанию)



на основе SMMA



на основе LWMA

Расчеты могут быть произведены на основании любого вида цены из предоставляемого встроенного набора. С учетом всего этого, можно получить множество новых видов дважды сглаженных стохастиков (включая и своего рода "грубый стохастик", в котором оба сглаживающих периода установлены на <= 1)



Обычно дважды сглаженный стохастик используется как индикатор зон перекупленности и перепроданности, но, если увеличить период расчета, индикатор может оказаться полезным еще и для проверки изменения условий рынка. В любом случае, я советую поэкспериментировать. Как и любой другой индикатор, этот не имеет универсальных настроек, подходящих для всех символов, поэтому в каждом отдельном случае надо будет повозиться.





