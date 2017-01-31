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Индикаторы

Double smoothed stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2461
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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В дважды сглаженном стохастике для расчетов обычно используется ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя). В настоящей версии есть некоторые отличия. По умолчанию она тоже рассчитывается по ЕМА, но есть возможность выбрать из 4 типов средних для сглаживания. Таким образом мы можем получить совершенно новые типы дважды сглаженных стохастиков:

  • на основе SMA
  • на основе EMA (по умолчанию)
  • на основе SMMA  
  • на основе LWMA  

Расчеты могут быть произведены на основании любого вида цены из предоставляемого встроенного набора. С учетом всего этого, можно получить множество новых видов дважды сглаженных стохастиков (включая и своего рода "грубый стохастик", в котором оба сглаживающих периода установлены на <= 1)


Обычно дважды сглаженный стохастик используется как индикатор зон перекупленности и перепроданности, но, если увеличить период расчета, индикатор может оказаться полезным еще и для проверки изменения условий рынка. В любом случае, я советую поэкспериментировать. Как и любой другой индикатор, этот не имеет универсальных настроек, подходящих для всех символов, поэтому в каждом отдельном случае надо будет повозиться.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16889

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