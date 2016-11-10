Доработанный стандартный индикатор Bollinger Bands®, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR. Внутренний коридор индикатора цвета MintCream — это канал Bollinger Bands, а бледно-салатовые и бледно-розовые границы образованы ATR отклонением от этого канала.







input uint ATR_Period= 14 ;

input double ATR_Ratio= 2.0 ;

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;

input uint XLength= 100 ;

input int XPhase= 15 ;





input double BandsDeviation= 2.0 ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;



input color Upper_color2= clrLime ;

input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ;

input color Middle_color= clrMediumPurple ;

input color Lower_color1= clrRed ;

input color Lower_color2= clrMagenta ;



Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XMA_BBxATR_Cloud