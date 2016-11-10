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XMA_BBxATR_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Доработанный стандартный индикатор Bollinger Bands®, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR. Внутренний коридор индикатора цвета MintCream — это канал Bollinger Bands, а бледно-салатовые и бледно-розовые границы образованы ATR отклонением от этого канала.
//| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=14; //период ATR
input double ATR_Ratio=2.0; //множитель ATR
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //метод усреднения
input uint XLength=100; //глубина усреднения
input int XPhase=15; //параметр первого усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input double BandsDeviation=2.0; //девиация
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
//---- цвета ценовых меток
input color Upper_color2=clrLime;
input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color Middle_color=clrMediumPurple;
input color Lower_color1=clrRed;
input color Lower_color2=clrMagenta;
//+----------------------------------------------+
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XMA_BBxATR_Cloud
Индикатор EnvelopesATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Opening and Сlosing on time v2
Открытие и закрытие в определенное время, при этом сравниваются два индикатора iMA с разными периодами. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Выставление Stop Loss и Take Profit. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".
Торговая система Exp_Bezier_ReOpen на основе изменения цвета индикатора Bezier с доливками по тренду.Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen
Торговая система Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen на основе изменения цвета индикатора JBrainTrend1Stop с доливками по тренду.