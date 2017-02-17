これはATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮し、計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示するボリンジャーバンド®の修正版です。内側のミントクリーム色の指標チャネルはボリンジャーバンドを表し、淡い緑色と淡い桃色の境界はチャネルからのずれによってATRによって形成されます。







input uint ATR_Period= 14 ;

input double ATR_Ratio= 2.0 ;

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;

input uint XLength= 100 ;

input int XPhase= 15 ;





input double BandsDeviation= 2.0 ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;



input color Upper_color2= clrLime ;

input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ;

input color Middle_color= clrMediumPurple ;

input color Lower_color1= clrRed ;

input color Lower_color2= clrMagenta ;



この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMA_BBxATR_Cloud指標