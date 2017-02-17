無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_BBxATR_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮し、計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示するボリンジャーバンド®の修正版です。内側のミントクリーム色の指標チャネルはボリンジャーバンドを表し、淡い緑色と淡い桃色の境界はチャネルからのずれによってATRによって形成されます。
//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力 |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=14; //ATR期間
input double ATR_Ratio=2.0; //ATR比
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // 平均化手法
input uint XLength=100; // 平均化の深さ
input int XPhase=15; // 1番目の平均化パラメータ
//---- JJMAでは -100 ... +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input double BandsDeviation=2.0; // 偏差
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;// 価格定数
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
//---- 価格ラベルの色
input color Upper_color2=clrLime;
input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color Middle_color=clrMediumPurple;
input color Lower_color1=clrRed;
input color Lower_color2=clrMagenta;
//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力 |
//+----------------------------------------------+
//+----------------------------------------------+
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA_BBxATR_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16881
