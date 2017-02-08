Der modifizierte Standardindikator Bollinger Bands®, der die oberen und die untere Grenze der Abweichung des Preises von MA anzeigt. Der Indikator wurde unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet. Der mintgrüne Innenkanal des Indikator stellt den Bollinger Bands Kanal dar, der hellgrüne und hellrosa Grenzen wurden von ATR durch die Abweichung vom Kanal gebildet.







input uint ATR_Period= 14 ;

input double ATR_Ratio= 2.0 ;

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;

input uint XLength= 100 ;

input int XPhase= 15 ;





input double BandsDeviation= 2.0 ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;



input color Upper_color2= clrLime ;

input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ;

input color Middle_color= clrMediumPurple ;

input color Lower_color1= clrRed ;

input color Lower_color2= clrMagenta ;



Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Klassen wurden im Artikel <a0>"Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer"</a0> ausführlich beschrieben.

Abb.1. Der XMA_BBxATR_Cloud Indikator