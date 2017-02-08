und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XMA_BBxATR_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5
- 852
Der modifizierte Standardindikator Bollinger Bands®, der die oberen und die untere Grenze der Abweichung des Preises von MA anzeigt. Der Indikator wurde unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet. Der mintgrüne Innenkanal des Indikator stellt den Bollinger Bands Kanal dar, der hellgrüne und hellrosa Grenzen wurden von ATR durch die Abweichung vom Kanal gebildet.
//| Eingabeparameter des Indikators |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=14; //ATR-Periode
input double ATR_Ratio=2.0; //ATR-Faktor
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //Mittelungsmethode
input uint XLength=100; //Tiefe der Glättung
input int XPhase=15; //Parameter der ersten Glättung,
//---- für JJMA im Bereich -100 ... +100, beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist das die CMO Periode, für AMA - die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
input double BandsDeviation=2.0; //Abweichung
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//Preiskonstante
input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input int PriceShift=0; // vertikale Verschiebung des Indikator in Punkten
//---- Farbe der Preislabels
input color Upper_color2=clrLime;
input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color Middle_color=clrMediumPurple;
input color Lower_color1=clrRed;
input color Lower_color2=clrMagenta;
//+----------------------------------------------+
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Klassen wurden im Artikel <a0>"Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer"</a0> ausführlich beschrieben.
Abb.1. Der XMA_BBxATR_Cloud Indikator
