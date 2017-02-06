请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XMA_BBxATR_Cloud - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1578
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个修改过的布林带指标，与移动平均偏差的上下边界时根据交易品种的 ATR 指标的平均波动来计算的。内部的薄荷色指标通道表示布林带，而浅绿色和浅粉色的边界是根据与通道的 ATR 偏差形成的。
//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数 |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=14; //ATR 周期数
input double ATR_Ratio=2.0; //ATR 比率
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //平均方法
input uint XLength=100; //平均深度
input int XPhase=15; //第一个平滑参数,
//---- 对于 JJMA 在从 -100 到 +100 的范围之内，它影响转换过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input double BandsDeviation=2.0; //偏差
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格常数
input int Shift=0; // 指标水平偏移柱数
input int PriceShift=0; // 指标垂直偏移点数
//---- 价格标签颜色
input color Upper_color2=clrLime;
input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color Middle_color=clrMediumPurple;
input color Lower_color1=clrRed;
input color Lower_color2=clrMagenta;
//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数 |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=14; //ATR 周期数
input double ATR_Ratio=2.0; //ATR 比率
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //平均方法
input uint XLength=100; //平均深度
input int XPhase=15; //第一个平滑参数,
//---- 对于 JJMA 在从 -100 到 +100 的范围之内，它影响转换过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数
input double BandsDeviation=2.0; //偏差
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格常数
input int Shift=0; // 指标水平偏移柱数
input int PriceShift=0; // 指标垂直偏移点数
//---- 价格标签颜色
input color Upper_color2=clrLime;
input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color Middle_color=clrMediumPurple;
input color Lower_color1=clrRed;
input color Lower_color2=clrMagenta;
//+----------------------------------------------+
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区平均价格序列用于中间计算" 中有详细介绍。
图1. XMA_BBxATR_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16881
Simple FX
本 EA 交易基于移动平均的交叉。Yaanna_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Yaanna 指标。
EnvelopesATR_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 EnvelopesATR_Cloud 指标。Exp_Bezier_ReOpen
Exp_Bezier_ReOpen 交易系统是基于 Bezier 指标颜色的变化，来增加跟随趋势的仓位。