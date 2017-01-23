Participe de nossa página de fãs
XMA_BBxATR_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1105
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Indicador padrão modificado Bollinger Bands® que mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR. O corredor interior do indicador em cor refrigerante de menta é o canal Bollinger Bands, os limites rosa pálido e verde pálido formados pelo desvio ATR a partir deste canal.
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+----------------------------------------------+
input uint ATR_Period=14; //período ATR
input double ATR_Ratio=2.0; //multiplicador ATR
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //método de média
input uint XLength=100; //profundidade de média
input int XPhase=15; //parâmetro da primeira média,
//---- para JJMA que muda entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input double BandsDeviation=2.0; //desvio
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//constante de preço
input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador nas barras
input int PriceShift=0; // deslocamento vertical do indicador nas barras
//---- cores das etiquetas de preço
input color Upper_color2=clrLime;
input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color Middle_color=clrMediumPurple;
input color Lower_color1=clrRed;
input color Lower_color2=clrMagenta;
//+----------------------------------------------+
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16881
