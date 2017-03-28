CodeBaseKategorien
Swing line - erweiterte Version
Swing line - erweiterte Version - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Erweiterter Version des Indikators Swing line von Ron Black für Metatrader 5.

Diese Version ist eine Version mit Multi-Zeitrahmen und allen üblichen Hinweismeldungen


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16879

