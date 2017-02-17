無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
スイングライン - 拡張バージョン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1082
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Ron Blackのスイングライン指標をMetaTrader 5用に拡張しました。
このバージョンは、多時間枠機能を備え、通常のアラートセットのすべてが含まれています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16879
シンプルFX
このエキスパートアドバイザーは、移動平均の交差に基づいています。Yaanna_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むYaanna指標です。
XMA_BBxATR_Cloud
これはATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮し、計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示するボリンジャーバンド®の修正版です。EnvelopesATR_Cloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むEnvelopesATR_Cloud指標です。