Индикатор для отображения существующих и формирующихся гармонических паттернов на графике.

Расширенная версия дважды сглаженного стохастика.

Библиотека алгоритмов усреднения, подробное описание работы с которыми в подробном виде было изложено в в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"