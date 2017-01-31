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Swing line - extended version - индикатор для MetaTrader 5
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Расширенная версия индикатора Swing Line, разработанного Роном Блэком.
В этой версии есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах и включен стандартный набор алертов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16879
STARC bands
Вариация хорошо известного индикатора STARC bands (каналы среднего диапазона Столлера).Harmonic Pattern Finder V2
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