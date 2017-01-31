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Индикаторы

Swing line - extended version - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2287
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Расширенная версия индикатора Swing Line, разработанного Роном Блэком.

В этой версии есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах и включен стандартный набор алертов.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16879

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