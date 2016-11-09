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Yaanna_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Yaanna.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Yaanna_HTF
EnvelopesATR_Cloud
Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen
Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.