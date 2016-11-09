Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.