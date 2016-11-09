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Индикаторы

Yaanna_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2076
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Yaanna.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Yaanna_HTF

Рис.1. Индикатор Yaanna_HTF

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.

Fibo iSAR Fibo iSAR

Советник использует уровни Фибоначчи и индикатор "iSAR" - Parabolic Stop and Reverse system. Торговля при помощи BuyLimit и SellLimit ордеров.

Simple FX Simple FX

Работает на пересечении скользящих средних.