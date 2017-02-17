コードベースセクション
Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
883
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
Yaanna.mq5 (13.04 KB) ビュー
Yaanna_HTF.mq5 (18.62 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むYaanna指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたYaanna.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Yaanna_HTF指標

図1　Yaanna_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16874

