这是一个修改版的包络线指标，用于衡量价格的偏移。它显示了价格从移动平均偏移的上下边界，在计算中根据 ATR 指标考虑了交易品种价格的平均波动。

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen 交易系统是基于 ColorJFatl_Digit 指标颜色改变的，并且有跟随趋势的加仓。