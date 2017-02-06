请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的Yaanna指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标正确运行，要把编译好的 Yaanna.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. Yaanna_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16874
EnvelopesATR_Cloud
这是一个修改版的包络线指标，用于衡量价格的偏移。它显示了价格从移动平均偏移的上下边界，在计算中根据 ATR 指标考虑了交易品种价格的平均波动。Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen
Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen 交易系统是基于 ColorJFatl_Digit 指标颜色改变的，并且有跟随趋势的加仓。
Simple FX
本 EA 交易基于移动平均的交叉。XMA_BBxATR_Cloud
这是一个修改过的布林带指标，与移动平均偏差的上下边界时根据交易品种的 ATR 指标的平均波动来计算的。