Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Yaanna_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1021
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Yaanna com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Yaanna.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Yaanna_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16874
Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen
Sistema de negociação Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit com recarregamento de acordo com a tendência.
Trabalha nos cruzamento das médias móveis.XMA_BBxATR_Cloud
Indicador padrão modificado Bollinger Bands® que mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.