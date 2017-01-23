CodeBaseSeções
Yaanna_HTF - indicador para MetaTrader 5

Visualizações: 1021
1021
Avaliação: (17)
(17)
Publicado:
Atualizado:
Indicador Yaanna com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Yaanna.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Yaanna_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16874

