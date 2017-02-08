und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Echter Autor: Tor
Der modifizierte Envelopes Indikator der Preisabweichung, der die obere und die untere Grenze der Abweichung des Preises vom MA anzeigt. Der Indikator wird unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet. Der lila Kanal des Indikators stellt den Envelopes Kanal dar, und die hellgrüne und hellrosa Grenzen werden von ATR durch die Abweichung vom Kanal gebildet.
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Klassen wurden im Artikel <a0>"Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer"</a0> ausführlich beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 19.10.2016 in CodeBase veröffentlicht.
Abb.1. Der EnvelopesATR_Cloud Indikator
