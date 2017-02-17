実際の著者： Tor

これは、価格偏差を測定するための修正されたエンベロープ指標です。ATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮して計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示します。内部のラベンダー色の指標チャネルはエンベロープを表し、淡い緑色と淡い桃色の境界はチャネルからのずれによってATRによって形成されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はMQL4で開発され2016年10月19日にコードベースで公開されました。

図1 EnvelopesATR_Cloud指標