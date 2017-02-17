無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EnvelopesATR_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 952
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Tor
これは、価格偏差を測定するための修正されたエンベロープ指標です。ATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮して計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示します。内部のラベンダー色の指標チャネルはエンベロープを表し、淡い緑色と淡い桃色の境界はチャネルからのずれによってATRによって形成されます。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はMQL4で開発され2016年10月19日にコードベースで公開されました。
図1 EnvelopesATR_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16873
Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen
Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen取引システムは、トレンドフォローのポジションに追加するColorJFatl_Digit指標の色変更に基づいています。CCI_Histogram_Round
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準CCIオシレータです。
Yaanna_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むYaanna指標です。シンプルFX
このエキスパートアドバイザーは、移動平均の交差に基づいています。