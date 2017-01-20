CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CCI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
901
Ranking:
(20)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Oscilador CCI clásico, realizado en forma de historgrama, con redondeo de sus valores hasta el orden estándar:

  • 1 — sin redondeo;
  • 2 — todos los valores divisibles por dos;
  • 5 — todos los valores divisibles por cinco;
  • 10 — todos los valores divisibles por diez;
  • 20 — todos los valores divisibles por veinte;
  • 50 — 0, 50, 100, etcétera.

Para todos los valores de CCI inferiores a cero, el redondeo tiene lugar hacia el lado menor, y para los mayores a cero, hacia el lado mayor.

Para redondear en el indicador, se usa el parámetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // nivel de redondeo

Fig. 1. Indicador CCI_Histogram_Round

Fig. 1. Indicador CCI_Histogram_Round

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16869

Exp_Fishing Exp_Fishing

El experto abre una posición inicial en la dirección del movimiento de la vela actual y posteriormente incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.

Exp_WPR Exp_WPR

El asesor más sencillo de WPR.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Sistema comercial Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen basado en el cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit con rellenado según la tendencia.

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

Indicador estándar de desviación de precio Envelopes perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR.