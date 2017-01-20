Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 901
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Oscilador CCI clásico, realizado en forma de historgrama, con redondeo de sus valores hasta el orden estándar:
- 1 — sin redondeo;
- 2 — todos los valores divisibles por dos;
- 5 — todos los valores divisibles por cinco;
- 10 — todos los valores divisibles por diez;
- 20 — todos los valores divisibles por veinte;
- 50 — 0, 50, 100, etcétera.
Para todos los valores de CCI inferiores a cero, el redondeo tiene lugar hacia el lado menor, y para los mayores a cero, hacia el lado mayor.
Para redondear en el indicador, se usa el parámetro de entrada
Fig. 1. Indicador CCI_Histogram_Round
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16869
El experto abre una posición inicial en la dirección del movimiento de la vela actual y posteriormente incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.Exp_WPR
El asesor más sencillo de WPR.
Sistema comercial Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen basado en el cambio de color del indicador ColorJFatl_Digit con rellenado según la tendencia.EnvelopesATR_Cloud
Indicador estándar de desviación de precio Envelopes perfeccionado, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio con respecto a la МА, pero que se calcula teniendo en cuenta la volatilidad media del propio instrumento según el indicador ATR.