Oscilador CCI clásico, realizado en forma de historgrama, con redondeo de sus valores hasta el orden estándar:

1 — sin redondeo;

2 — todos los valores divisibles por dos;

5 — todos los valores divisibles por cinco;

10 — todos los valores divisibles por diez;

20 — todos los valores divisibles por veinte;

50 — 0, 50, 100, etcétera.

Para todos los valores de CCI inferiores a cero, el redondeo tiene lugar hacia el lado menor, y para los mayores a cero, hacia el lado mayor.

Para redondear en el indicador, se usa el parámetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

Fig. 1. Indicador CCI_Histogram_Round