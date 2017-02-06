代码库部分
EnvelopesATR_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1081
(22)
EnvelopesATR_Cloud.mq5 (28.13 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
真实作者: Tor

这是一个修改版的包络线指标，用于衡量价格的偏移。它显示了价格从移动平均偏移的上下边界，在计算中根据 ATR 指标考虑了交易品种价格的平均波动。内部的淡紫色指标通道就是包络线, 而浅绿色和浅粉色的边界是根据 ATR 对通道的偏移而形成的。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区平均价格序列用于中间计算" 中有详细介绍。

最初本指标是使用 MQL4 语言编写并在2016年10月19日发布于代码库中。

图1. EnvelopesATR_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16873

