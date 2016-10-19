Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

Имеется возможность отображать как отклонение по ATR, так и стандартное отклонение по МА одновременно.

Индикатор сделан по просьбе пользователя BalueV, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме. Версия для MetaTrader 4.

Настройки: