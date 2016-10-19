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Индикаторы

Envelopes ATR - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
11373
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

Имеется возможность отображать как отклонение по ATR, так и стандартное отклонение по МА одновременно.

Индикатор сделан по просьбе пользователя BalueV, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме. Версия для MetaTrader 4.

Настройки:

  • ATR Period — период ATR для расчета индикатора.
  • MA Period — период MA, от которого будет рассчитан индикатор, и от него же будет рассчитан стандартный Envelopes, если он включен.
  • MA Method — тип линии МА.
  • MA Applied price — по каким ценам строим МА.
  • Deviation % — отклонение в % для стандартного Envelopes.
  • Envelopes Type — какого типа построить отклонения (только стандартный, только ATR, стандартный и ATR).
  • Deviation % color down — цвет нижней линии стандартного отклонения.
  • Deviation % color up — цвет верхней линии стандартного отклонения.
  • Deviation ATR color down — цвет нижней линии отклонения ATR.
  • Deviation ATR color up — цвет верхней линии отклонения ATR.
Middle Moving Average Middle Moving Average

Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса. Переписан с MQL5 на MQL4.

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Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.