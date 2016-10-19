Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Envelopes ATR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11373
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.
Имеется возможность отображать как отклонение по ATR, так и стандартное отклонение по МА одновременно.
Индикатор сделан по просьбе пользователя BalueV, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме. Версия для MetaTrader 4.
Настройки:
- ATR Period — период ATR для расчета индикатора.
- MA Period — период MA, от которого будет рассчитан индикатор, и от него же будет рассчитан стандартный Envelopes, если он включен.
- MA Method — тип линии МА.
- MA Applied price — по каким ценам строим МА.
- Deviation % — отклонение в % для стандартного Envelopes.
- Envelopes Type — какого типа построить отклонения (только стандартный, только ATR, стандартный и ATR).
- Deviation % color down — цвет нижней линии стандартного отклонения.
- Deviation % color up — цвет верхней линии стандартного отклонения.
- Deviation ATR color down — цвет нижней линии отклонения ATR.
- Deviation ATR color up — цвет верхней линии отклонения ATR.
Вариант советника, основанного на среднем значении цены для расчета Moving Average.LaguerreFilterCloud
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса. Переписан с MQL5 на MQL4.
Индикатор анализирует движение цены относительно Bollinger Bands и RSI и подает сигналы на предполагаемый разворот тенденции.EA_PanelClosingOrders
Панель для быстрого закрытия открытых позиций и удаления отложенных ордеров.