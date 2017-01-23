Participe de nossa página de fãs
EnvelopesATR_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Tor
Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR. O corredor interior do indicador em cor lavanda é o canal Envelopes, os limites rosa pálido e verde pálido formados pelo desvio ATR a partir deste canal.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no CodeBase a 19.10.2016.
Fig.1. Indicador EnvelopesATR_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16873
