CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EnvelopesATR_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1213
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Tor

Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR. O corredor interior do indicador em cor lavanda é o canal Envelopes, os limites rosa pálido e verde pálido formados pelo desvio ATR a partir deste canal.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no CodeBase a 19.10.2016.

Fig.1. Indicador EnvelopesATR_Cloud

Fig.1. Indicador EnvelopesATR_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16873

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Sistema de negociação Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit com recarregamento de acordo com a tendência.

CCI_Histogram_Round CCI_Histogram_Round

Clássico oscilador CCI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.

Yaanna_HTF Yaanna_HTF

Indicador Yaanna com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Simple FX Simple FX

Trabalha nos cruzamento das médias móveis.