und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCI_Histogram_Round - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 794
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein klassischer CCI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte zur Standardreihe ab:
- 1 — keine Abrundung;
- 2 — alle Werte geteilt durch 2;
- 5 — alle Werte geteilt durch 5;
- 10 — alle Werte geteilt durch 10;
- 20 — alle Werte geteilt durch 20;
- 50 — 0, 50, 100 usw.
Alle CCI Werte, die kleiner als 0 sind, werden nach unten abgerundet, und die Werte, die größer als 50 sind — nach oben.
Der Indikator verwendet einen Eingabeparameter für die Abrundung
Abb.1. Der CCI_Histogram_Round Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16869
Der Expert Advisor eröffnet eine Ausgangsposition in die Richtung der aktuellen Kerze und erhöht ihr Volumen, wenn der Gewinn vom letzten Trade in Punkten die in den Eingaberapametern des Expert Advisors festgelegte Schwelle übersteigt.Exp_WPR
Der einfachste Expert Advisor basierend auf WPR.
Das Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des ColorJFatl_Digit Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in die Trendrichtung.EnvelopesATR_Cloud
Der modifizierte Envelopes Indikator der Preisabweichung, der die obere und die untere Grenze der Abweichung des Preises vom MA anzeigt. Der Indikator wird unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet.