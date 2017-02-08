CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CCI_Histogram_Round - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
794
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein klassischer CCI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte zur Standardreihe ab:

  • 1 — keine Abrundung;
  • 2 — alle Werte geteilt durch 2;
  • 5 — alle Werte geteilt durch 5;
  • 10 — alle Werte geteilt durch 10;
  • 20 — alle Werte geteilt durch 20;
  • 50 — 0, 50, 100 usw.

Alle CCI Werte, die kleiner als 0 sind, werden nach unten abgerundet, und die Werte, die größer als 50 sind — nach oben.

Der Indikator verwendet einen Eingabeparameter für die Abrundung

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // Ebene der Abrundung

Abb.1. Der CCI_Histogram_Round Indikator

Abb.1. Der CCI_Histogram_Round Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16869

Exp_Fishing Exp_Fishing

Der Expert Advisor eröffnet eine Ausgangsposition in die Richtung der aktuellen Kerze und erhöht ihr Volumen, wenn der Gewinn vom letzten Trade in Punkten die in den Eingaberapametern des Expert Advisors festgelegte Schwelle übersteigt.

Exp_WPR Exp_WPR

Der einfachste Expert Advisor basierend auf WPR.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Das Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des ColorJFatl_Digit Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in die Trendrichtung.

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

Der modifizierte Envelopes Indikator der Preisabweichung, der die obere und die untere Grenze der Abweichung des Preises vom MA anzeigt. Der Indikator wird unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet.