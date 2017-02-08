Ein klassischer CCI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte zur Standardreihe ab:

1 — keine Abrundung;

2 — alle Werte geteilt durch 2;

5 — alle Werte geteilt durch 5;

10 — alle Werte geteilt durch 10;

20 — alle Werte geteilt durch 20;

50 — 0, 50, 100 usw.

Alle CCI Werte, die kleiner als 0 sind, werden nach unten abgerundet, und die Werte, die größer als 50 sind — nach oben.

Der Indikator verwendet einen Eingabeparameter für die Abrundung

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

Abb.1. Der CCI_Histogram_Round Indikator