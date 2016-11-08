Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда:

1 — без округления;

2 — все значения с делением на два;

5 — все значения с делением на пять;

10 — все значения с делением на десять;

20 — все значения с делением на двадцать;

50 — 0, 50, 100 и т. д.

Для всех значений CCI, меньших нуля, округление происходит в меньшую сторону, а для больших нуля — в большую.

Для округления в индикаторе используется входной параметр

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Round