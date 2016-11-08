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Индикаторы

CCI_Histogram_Round - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2544
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда:

  • 1 — без округления;
  • 2 — все значения с делением на два;
  • 5 — все значения с делением на пять;
  • 10 — все значения с делением на десять;
  • 20 — все значения с делением на двадцать;
  • 50 — 0, 50, 100 и т. д.

Для всех значений CCI, меньших нуля, округление происходит в меньшую сторону, а для больших нуля — в большую.

Для округления в индикаторе используется входной параметр

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // уровень округления

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Round

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Round

Exp_Fishing Exp_Fishing

Эксперт открывает стартовую позицию по направлению движения текущей свечи и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Exp_WPR Exp_WPR

Самый простой советник по WPR.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.