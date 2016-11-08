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CCI_Histogram_Round - индикатор для MetaTrader 5
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Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда:
- 1 — без округления;
- 2 — все значения с делением на два;
- 5 — все значения с делением на пять;
- 10 — все значения с делением на десять;
- 20 — все значения с делением на двадцать;
- 50 — 0, 50, 100 и т. д.
Для всех значений CCI, меньших нуля, округление происходит в меньшую сторону, а для больших нуля — в большую.
Для округления в индикаторе используется входной параметр
Рис.1. Индикатор CCI_Histogram_Round
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