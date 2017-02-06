将标准的 CCI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围:

1 — 不进行换算;

2 — 所有的数值除以2;

5 — 所有的数值除以5;

10 — 所有的数值除以10;

20 — 所有的值除以20;

50 — 0, 50, 100 等等.

对于所有小于0的CCI数值，把它们的值换算到底边，而所有的CCI数值都超过0 - 直到最大的值。

以下输入参数用于指标的换算:

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

图1. CCI_Histogram_Round 指标