代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CCI_Histogram_Round - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1337
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

将标准的 CCI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围:

  • 1 — 不进行换算;
  • 2 — 所有的数值除以2;
  • 5 — 所有的数值除以5;
  • 10 — 所有的数值除以10;
  • 20 — 所有的值除以20;
  • 50 — 0, 50, 100 等等.

对于所有小于0的CCI数值，把它们的值换算到底边，而所有的CCI数值都超过0 - 直到最大的值。

以下输入参数用于指标的换算:

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // 换算水平

图1. CCI_Histogram_Round 指标

图1. CCI_Histogram_Round 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16869

Exp_Fishing Exp_Fishing

本 EA 交易按照当前烛形的方向建立初始仓位，并且在利润点数达到输入参数中指定的固定点数阈值后会加仓。

Exp_WPR Exp_WPR

基于 WPR 的最简单的 EA 交易。

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen 交易系统是基于 ColorJFatl_Digit 指标颜色改变的，并且有跟随趋势的加仓。

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

这是一个修改版的包络线指标，用于衡量价格的偏移。它显示了价格从移动平均偏移的上下边界，在计算中根据 ATR 指标考虑了交易品种价格的平均波动。