Clássico oscilador CCI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.:

1 — sem arredondamento;

2 — todos os valores com divisão em dois;

5 — todos os valore com divisão em cinco;

10 — todos os valores com divisão em dez;

20 — todos os valores com divisão em vinte;

50 — 0, 50, 100 etc.

Para todos os valores do CCI, inferiores a zero, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a zero, para o lado superior.

No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

Fig.1. Indicador CCI_Histogram_Round