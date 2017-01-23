Participe de nossa página de fãs
CCI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1241
- Avaliação:
-
- Publicado:
Clássico oscilador CCI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.:
- 1 — sem arredondamento;
- 2 — todos os valores com divisão em dois;
- 5 — todos os valore com divisão em cinco;
- 10 — todos os valores com divisão em dez;
- 20 — todos os valores com divisão em vinte;
- 50 — 0, 50, 100 etc.
Para todos os valores do CCI, inferiores a zero, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a zero, para o lado superior.
No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada
Fig.1. Indicador CCI_Histogram_Round
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16869
Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.