CCI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Clássico oscilador CCI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.:

  • 1 — sem arredondamento;
  • 2 — todos os valores com divisão em dois;
  • 5 — todos os valore com divisão em cinco;
  • 10 — todos os valores com divisão em dez;
  • 20 — todos os valores com divisão em vinte;
  • 50 — 0, 50, 100 etc.

Para todos os valores do CCI, inferiores a zero, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a zero, para o lado superior.

No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // nível de arredondamento

Fig.1. Indicador CCI_Histogram_Round

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16869

Exp_Fishing Exp_Fishing

O Expert Advisor abre a posição de partida de acordo com a direção na qual se move a vela atual e no futuro o volume da posição aberta aumenta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

Exp_WPR Exp_WPR

O Advisor mais fácil de acordo com o WPR.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Sistema de negociação Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit com recarregamento de acordo com a tendência.

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.