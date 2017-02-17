その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準CCIオシレータです。

1 — 丸めなし

2 — すべての値を2で割る

5 — すべての値を5で割る

10 — すべての値を10で割る

20 — すべての値を20で割る

50 — 0、50、100など

CCIの負の値はすべて切り捨て、正の値はすべて切り上げられます。

指標の丸めには次の入力が使用されます。

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

図1 CCI_Histogram_Round指標