CCI_Histogram_Round - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 964
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準CCIオシレータです。
- 1 — 丸めなし
- 2 — すべての値を2で割る
- 5 — すべての値を5で割る
- 10 — すべての値を10で割る
- 20 — すべての値を20で割る
- 50 — 0、50、100など
CCIの負の値はすべて切り捨て、正の値はすべて切り上げられます。
指標の丸めには次の入力が使用されます。
input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // 丸めのレベル
図1 CCI_Histogram_Round指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16869
