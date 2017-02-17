コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CCI_Histogram_Round - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
964
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準CCIオシレータです。

  • 1 — 丸めなし
  • 2 — すべての値を2で割る
  • 5 — すべての値を5で割る
  • 10 — すべての値を10で割る
  • 20 — すべての値を20で割る
  • 50 — 0、50、100など

CCIの負の値はすべて切り捨て、正の値はすべて切り上げられます。

指標の丸めには次の入力が使用されます。

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // 丸めのレベル

図1　CCI_Histogram_Round指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16869

Exp_Fishing Exp_Fishing

このエキスパートアドバイザーは、現在のローソク足の方向で最初のポジションを開き、ポイントでの利益がEA入力で指定された閾値を上回ると数量を増加します。

Exp_WPR Exp_WPR

WPRに基づいた最も簡単なエキスパートアドバイザーです。

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen取引システムは、トレンドフォローのポジションに追加するColorJFatl_Digit指標の色変更に基づいています。

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

これは、価格偏差を測定するための修正されたエンベロープ指標です。ATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮して計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示します。