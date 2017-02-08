CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Fishing - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
978
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ansehen
Exp_Fishing.mq5 (21.86 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor: Vladimir Khlystov

Der Expert Advisor eröffnet eine Ausgangsposition in die Richtung der aktuellen Kerze und erhöht ihr Volumen, wenn der Gewinn (in Punkten) vom letzten Trade die in den Eingaberapametern des Expert Advisors festgelegte Schwelle übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Die erste Position kann jederzeit eröffnet werden, wenn die Körpergröße der aktuellen Kerze die PriceStep Schwelle übersteigt. Das Hinzufügen von Positionen ist möglich, wenn die festgelegte Grenze des Gewinns im Moment der Bildung eines neuen Balkens überschritten ist.

//+----------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Expert Advisors                   |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1;              //Anteil der Einlage in einem hinzugefügten Trade
input MarginMode MMMode=LOT;      //Methode zur Berechnung der Lotgröße
input uint    PriceStep=300;     //Schritt des Preisgitters (in Punkten) für das Hinzufügen von Positionen oder für die Eröffnung einer Position
input uint  PosTotal=10;          //Anzahl zusätzlicher Trades
input uint    StopLoss_=1000;     //Stop Loss in Punkten
input uint    TakeProfit_=2000;   //Take Profit in Punkten
input int    Deviation_=10;       //max. Abweichung des Preises in Punkten


Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 18.07.2016 in CodeBase veröffentlicht.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16868

Exp_WPR Exp_WPR

Der einfachste Expert Advisor basierend auf WPR.

Original Turtle Rules Trader Original Turtle Rules Trader

Der Original Turtle Rule Trader Expert Advisor setzt ein Handelssystem um, das im Buch The Original Turtle Trading Rules beschrieben wurde. Im Code des Expert Advisors ist die visuelle Darstellung von drei Donchian Channels, Kapitalmanagement, Eröffnen und Hinzufügen von Trades sowie Verschiebung von Stop Ebenen implementiert.

CCI_Histogram_Round CCI_Histogram_Round

Ein klassischer CCI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte zur Standardreihe ab.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Das Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des ColorJFatl_Digit Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in die Trendrichtung.