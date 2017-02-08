und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor: Vladimir Khlystov
Der Expert Advisor eröffnet eine Ausgangsposition in die Richtung der aktuellen Kerze und erhöht ihr Volumen, wenn der Gewinn (in Punkten) vom letzten Trade die in den Eingaberapametern des Expert Advisors festgelegte Schwelle übersteigt.
Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.
Die erste Position kann jederzeit eröffnet werden, wenn die Körpergröße der aktuellen Kerze die PriceStep Schwelle übersteigt. Das Hinzufügen von Positionen ist möglich, wenn die festgelegte Grenze des Gewinns im Moment der Bildung eines neuen Balkens überschritten ist.
//| Eingabeparameter des Expert Advisors |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Anteil der Einlage in einem hinzugefügten Trade
input MarginMode MMMode=LOT; //Methode zur Berechnung der Lotgröße
input uint PriceStep=300; //Schritt des Preisgitters (in Punkten) für das Hinzufügen von Positionen oder für die Eröffnung einer Position
input uint PosTotal=10; //Anzahl zusätzlicher Trades
input uint StopLoss_=1000; //Stop Loss in Punkten
input uint TakeProfit_=2000; //Take Profit in Punkten
input int Deviation_=10; //max. Abweichung des Preises in Punkten
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 18.07.2016 in CodeBase veröffentlicht.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16868
