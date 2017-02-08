Wirklicher Autor: Vladimir Khlystov

Der Expert Advisor eröffnet eine Ausgangsposition in die Richtung der aktuellen Kerze und erhöht ihr Volumen, wenn der Gewinn (in Punkten) vom letzten Trade die in den Eingaberapametern des Expert Advisors festgelegte Schwelle übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Die erste Position kann jederzeit eröffnet werden, wenn die Körpergröße der aktuellen Kerze die PriceStep Schwelle übersteigt. Das Hinzufügen von Positionen ist möglich, wenn die festgelegte Grenze des Gewinns im Moment der Bildung eines neuen Balkens überschritten ist.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint PriceStep= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;





Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 18.07.2016 in CodeBase veröffentlicht.





Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart