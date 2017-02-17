実際の著者： Khlystov Vladimir

このエキスパートアドバイザーは、現在のローソク足の方向で最初のポジションを開き、ポイントでの利益がEA入力で指定された閾値を上回ると数量を増加します。

追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。

初期ポジションは現在のローソク足の実体がPriceStep閾値を超えているときはいつでも開くことができます。また、新しいバー到着時に閾値を超えたときの追加も可能です。







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint PriceStep= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;





もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年7月18日にコードベースに公開されました。





図1 チャートでの取引の例