実際の著者： Khlystov Vladimir
このエキスパートアドバイザーは、現在のローソク足の方向で最初のポジションを開き、ポイントでの利益がEA入力で指定された閾値を上回ると数量を増加します。
追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。
初期ポジションは現在のローソク足の実体がPriceStep閾値を超えているときはいつでも開くことができます。また、新しいバー到着時に閾値を超えたときの追加も可能です。
input double MM=0.1; // 追加された取引での預金シェア
input MarginMode MMMode=LOT; //ロット値検知法
input uint PriceStep=300; // ポジションを開くまたはポジションに追加するためのポイント単位の価格グリッドステップ
input uint PosTotal=10; // 追加された取引の数
input uint StopLoss_=1000; //ポイント単位での決済逆指値
input uint TakeProfit_=2000; //ポイント単位での決済指値
input int Deviation_=10; //ポイント単位での最大価格偏差
input double MM=0.1; // 追加された取引での預金シェア
input MarginMode MMMode=LOT; //ロット値検知法
input uint PriceStep=300; // ポジションを開くまたはポジションに追加するためのポイント単位の価格グリッドステップ
input uint PosTotal=10; // 追加された取引の数
input uint StopLoss_=1000; //ポイント単位での決済逆指値
input uint TakeProfit_=2000; //ポイント単位での決済指値
input int Deviation_=10; //ポイント単位での最大価格偏差
もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年7月18日にコードベースに公開されました。
図1 チャートでの取引の例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16868
