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Exp_Fishing - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Хлыстов Владимир
Эксперт открывает стартовую позицию по направлению движения текущей свечи и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .
Открывание первой позиции может происходить в любой момент времени, когда размер тела текущей свечи превысил порог PriceStep, а доливки при превышении этого порога для профита в момент появления нового бара.
//| Входные параметры эксперта |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в доливочной сделке
input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
input uint PriceStep=300; //шаг ценовой сетки в пунктах для доливки или открывания позиции
input uint PosTotal=10; //количество доливочных сделок
input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах
input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах
input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах
Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 18.07.2016.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Самый простой советник по WPR.DVD Level
Советник открывает сделки, когда цена подходит к целому центу, например, к 1.39, 1.40 или 1.41.
Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen
Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.