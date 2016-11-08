Реальный автор: Хлыстов Владимир

Эксперт открывает стартовую позицию по направлению движения текущей свечи и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Открывание первой позиции может происходить в любой момент времени, когда размер тела текущей свечи превысил порог PriceStep, а доливки при превышении этого порога для профита в момент появления нового бара.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint PriceStep= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;





Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 18.07.2016.





Рис. 1. Примеры сделок на графике