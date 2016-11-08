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Exp_Fishing - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(21)
Опубликован:
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Реальный автор: Хлыстов Владимир

Эксперт открывает стартовую позицию по направлению движения текущей свечи и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Открывание первой позиции может происходить в любой момент времени, когда размер тела текущей свечи превысил порог PriceStep, а доливки при превышении этого порога для профита в момент появления нового бара.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                   |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1;              //Доля финансовых ресурсов от депозита в доливочной сделке
input MarginMode MMMode=LOT;      //способ определения размера лота
input uint    PriceStep=300;     //шаг ценовой сетки в пунктах для доливки или открывания позиции
input uint  PosTotal=10;          //количество доливочных сделок
input uint    StopLoss_=1000;     //стоплосс в пунктах
input uint    TakeProfit_=2000;   //тейкпрофит в пунктах
input int    Deviation_=10;       //макс. отклонение цены в пунктах


Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 18.07.2016.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Exp_WPR Exp_WPR

Самый простой советник по WPR.

DVD Level DVD Level

Советник открывает сделки, когда цена подходит к целому центу, например, к 1.39, 1.40 или 1.41.

CCI_Histogram_Round CCI_Histogram_Round

Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.