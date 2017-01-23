CodeBaseSeções
Exp_Fishing - expert para MetaTrader 5

Autor real: Vladimir Khlystov

O Expert Advisor abre a posição de partida de acordo com a direção na qual se move a vela atual e no futuro o volume da posição aberta aumenta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.

A abertura da primeira posição pode ocorrer em qualquer momento em que o tamanho do corpo da vela atual ultrapasse o limiar PriceStep, e o recarregamento pode acontecer após exceder esse limiar para o lucro no momento em que surge uma nova barra.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor                   |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1;              //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação de recarregamento
input MarginMode MMMode=LOT;      //método para definir o tamanho do lote
input uint    PriceStep=300;     //incremento da grade de preço em pontos para recarregamento ou apertura de posição
input uint  PosTotal=10;          //número transações de recarregamento
input uint    StopLoss_=1000;     //Stop-Loss em pontos
input uint    TakeProfit_=2000;   //Take-Profit em pontos
input int    Deviation_=10;       // Desvio máximo em pontos


Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no Code Base a 18.07.2016.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16868

