Autor real: Vladimir Khlystov

O Expert Advisor abre a posição de partida de acordo com a direção na qual se move a vela atual e no futuro o volume da posição aberta aumenta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.

A abertura da primeira posição pode ocorrer em qualquer momento em que o tamanho do corpo da vela atual ultrapasse o limiar PriceStep, e o recarregamento pode acontecer após exceder esse limiar para o lucro no momento em que surge uma nova barra.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint PriceStep= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;





Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no Code Base a 18.07.2016.





Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico