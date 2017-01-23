Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Fishing - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1350
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Vladimir Khlystov
O Expert Advisor abre a posição de partida de acordo com a direção na qual se move a vela atual e no futuro o volume da posição aberta aumenta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.
O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.
A abertura da primeira posição pode ocorrer em qualquer momento em que o tamanho do corpo da vela atual ultrapasse o limiar PriceStep, e o recarregamento pode acontecer após exceder esse limiar para o lucro no momento em que surge uma nova barra.
//| Parâmetros de entrada do Expert Advisor |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação de recarregamento
input MarginMode MMMode=LOT; //método para definir o tamanho do lote
input uint PriceStep=300; //incremento da grade de preço em pontos para recarregamento ou apertura de posição
input uint PosTotal=10; //número transações de recarregamento
input uint StopLoss_=1000; //Stop-Loss em pontos
input uint TakeProfit_=2000; //Take-Profit em pontos
input int Deviation_=10; // Desvio máximo em pontos
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no Code Base a 18.07.2016.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16868
O Advisor mais fácil de acordo com o WPR.Original Turtle Rules Trader
O Expert Advisor Original Turtle Rule Trader implementa o sistema de negociação descrito no livro The Original Turtle Trading Rules. Dentro do código é implementada a construção visual de três canais de Donchian, gestão do dinheiro, abertura e adição de transações, transferência de stops.
Clássico oscilador CCI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen
Sistema de negociação Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen baseado nas alterações de cor do indicador ColorJFatl_Digit com recarregamento de acordo com a tendência.