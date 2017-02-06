请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Khlystov Vladimir
本 EA 交易按照当前烛形的方向建立初始仓位，并且在利润点数达到输入参数中指定的固定点数阈值后会加仓。
增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量。
在当前烛形长度超过了 PriceStep 阈值时会建立初始仓位，而当有新柱时如果利润超过了阈值就加仓。
input double MM=0.1; //加仓的存款比例
input MarginMode MMMode=LOT; //手数计算方法
input uint PriceStep=300; //用于建仓和加仓的价格网格点数
input uint PosTotal=10; //加仓次数
input uint StopLoss_=1000; //止损点数
input uint TakeProfit_=2000; //获利点数
input int Deviation_=10; //最大价格偏差点数
本EA交易最初是使用MQL4语言编写的，并首先于2016年7月18日发布在 代码库 中。
图 1. 图表上交易的示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16868
