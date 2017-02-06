Original Turtle Rule Trader EA 交易实现了在 "The Original Turtle Trading Rules(最初的海龟交易规则)" 一书中描述的交易系统。EA的代码中实现了 Donchian 通道的显示, 资金管理，建仓和加仓以及移动止损水平。

基于 WPR 的最简单的 EA 交易。

将标准的 CCI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围。

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen 交易系统是基于 ColorJFatl_Digit 指标颜色改变的，并且有跟随趋势的加仓。