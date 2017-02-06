代码库部分
EA

Exp_Fishing - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) 预览
Exp_Fishing.mq5 (21.86 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者: Khlystov Vladimir

本 EA 交易按照当前烛形的方向建立初始仓位，并且在利润点数达到输入参数中指定的固定点数阈值后会加仓。

增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量

在当前烛形长度超过了 PriceStep 阈值时会建立初始仓位，而当有新柱时如果利润超过了阈值就加仓。

//+----------------------------------------------+
//| EA 交易的输入参数               |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1;              //加仓的存款比例
input MarginMode MMMode=LOT;      //手数计算方法
input uint    PriceStep=300;     //用于建仓和加仓的价格网格点数
input uint  PosTotal=10;          //加仓次数
input uint    StopLoss_=1000;     //止损点数
input uint    TakeProfit_=2000;   //获利点数
input int    Deviation_=10;       //最大价格偏差点数


本EA交易最初是使用MQL4语言编写的，并首先于2016年7月18日发布在 代码库 中。

图 1. 图表上交易的示例

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16868

