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STARC bands - индикатор для MetaTrader 5
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Эта версия STARC bands содержит некоторые отличия от оригинальной.
По определению, оригинальный индикатор представляет собой следующее.
STARC (каналы среднего диапазона Столлера) показывают три линии, которые формируют канал вокруг обычной скользящей средней. Эти три линии:
- n-периодная SMA (простая скользящая средняя)
- Верхняя линия, n-периодная SMA плюс m-периодная ATR, умноженная на константу К.
- Нижняя линия, n-периодная SMA минус m-периодная ATR, умноженная на константу К.
Индикатор STARC bands был разработан Мэннингом Столлером.
Использование: STARC Bands , как правило, определяют верхний и нижний пределы для нормального ценового движения. При этом некоторые трейдеры используют индикатор для определения уровня риска перед вхождением в рынок.
В этой версии:
- две полосы (не только одна), отрисованные в виде заполненного канала
- можно использовать любую из четырех базовых типов скользящих средних для расчетов основных уровней STARC и для расчета ATR. Таким образом мы можем получить варианты, которые не предусматриваются оригинальным индикатором
- предоставляется набор из 22 типов цены для расчетов
Есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах.
Важное обновление: версия 1.2 сейчас совместима с бэктестом в режиме мультитаймфрейма.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16864
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