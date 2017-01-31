Эта версия STARC bands содержит некоторые отличия от оригинальной.



По определению, оригинальный индикатор представляет собой следующее.



STARC (каналы среднего диапазона Столлера) показывают три линии, которые формируют канал вокруг обычной скользящей средней. Эти три линии:

n-периодная SMA (простая скользящая средняя)

Верхняя линия, n-периодная SMA плюс m-периодная ATR, умноженная на константу К.

Нижняя линия, n-периодная SMA минус m-периодная ATR, умноженная на константу К.

Индикатор STARC bands был разработан Мэннингом Столлером.

Использование: STARC Bands , как правило, определяют верхний и нижний пределы для нормального ценового движения. При этом некоторые трейдеры используют индикатор для определения уровня риска перед вхождением в рынок.