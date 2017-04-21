这是另一个版本的 STARC 带，它与最初带形相比含有一些偏差。



根据定义，STARC 带是:



STARC (Stoller 平均范围通道) 显示三条线，从而在通常的移动平均庞毕拿创建了一个通道。这三条线是: 一个 n–周期的简单移动平均 (SMA).

通道上轨，就是 n-周期 SMA 加上一个 m-周期 平均真实范围 (ATR) 乘以一个常数 K.

通道下轨，就是 n-周期 SMA 减去一个 m-周期 ATR 乘以常数 K. STARC 带是由 Manning Stoller 开发的。 用法 : STARC 带 倾向于定义通常价格变化的上下范围限制，所以，有些交易者使用 STARC 带在进入市场之前确定风险水平。

本版本:

有两个带 (并非只有一个)，它们被画成了填充的通道

允许使用四种基本平均方法的任何一种来计算 STARC 的基础值以及对 ATR 进行计算 - 通过这种方式我们可以得到一些变种，和最初的版本不同

它可以使用22种价格类型



它已经是多时段版本



重要更新 : version 1.2 现在也和多时段模式下的回测相兼容了

















