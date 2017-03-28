CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

STARC Bänder - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1584
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dies ist eine Version der STARC-Bänder mit ein paar Veränderungen gegenüber dem Original.

Per Definition sind die STARC-Bänder:

STARC (Stoller Average Range Channels) zeigt drei Linien, die einen Kanal bilden um einen normalen gleitenden Durchschnitt. Diese drei Linien sind:

  • Ein n–Perioden langer einfacher, gleitender Durchschnitt (SMA).
  • Ein oberes Band, das aus dem n-Perioden SMA plus einem m-Perioden Average True Range (ATR) multipliziert mit einer Konstanten K errechnet wird.
  • Ein unteres Band, das aus dem n-Perioden SMA minus einem m-Perioden ATR multipliziert mit einer Konstanten K errechnet wird.

Die STARC-Bänder wurden von Manning Stoller entwickelt.

Verwendung: die STARC-Bänder definieren obere und untere Grenzen für normale Preisbewegungen. Jedoch verwenden einige Händler die STARC-Bänder, um die Risikoniveaus vor einem Markteintritt zu bestimmen.

Diese Version:

  • hat zwei Bänder (nicht nur eines), die als gefüllter Kanal gezeichnet werden
  • es kann jeder der 4 Standardtypen der Durchschnitte für die Berechnung des Grundwertes des STARC oder des ATR verwendet werden - so können wir mehr Möglichkeiten als das Original bieten
  • es verfügt über 22 Preistypen

Es ist auch schon ein Multi-Zeitrahmen Version


Wichtiges Update: Version 1.2 kann jetzt auch im Multi-Zeitrahmen-Modus bei Backtests verwendet werden





Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16864

Harmonic Pattern Finder V2 Harmonic Pattern Finder V2

Ein Indikator der existierende und entstehende "Harmonic" Muster anzeigt.

Swingchart Swingchart

Ganns Swingchart und hybrider ZigZag.

Swing line - erweiterte Version Swing line - erweiterte Version

Erweiterter Indikator Swing line

Quantil-Bänder - generalisiert Quantil-Bänder - generalisiert

Quantil-Bänder - generalisierte Version