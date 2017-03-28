Dies ist eine Version der STARC-Bänder mit ein paar Veränderungen gegenüber dem Original.



Per Definition sind die STARC-Bänder:



STARC (Stoller Average Range Channels) zeigt drei Linien, die einen Kanal bilden um einen normalen gleitenden Durchschnitt. Diese drei Linien sind: Ein n–Perioden langer einfacher, gleitender Durchschnitt (SMA).

Ein oberes Band, das aus dem n-Perioden SMA plus einem m-Perioden Average True Range (ATR) multipliziert mit einer Konstanten K errechnet wird.

Ein unteres Band, das aus dem n-Perioden SMA minus einem m-Perioden ATR multipliziert mit einer Konstanten K errechnet wird. Die STARC-Bänder wurden von Manning Stoller entwickelt. Verwendung: die STARC-Bänder definieren obere und untere Grenzen für normale Preisbewegungen. Jedoch verwenden einige Händler die STARC-Bänder, um die Risikoniveaus vor einem Markteintritt zu bestimmen.

Diese Version:

hat zwei Bänder (nicht nur eines), die als gefüllter Kanal gezeichnet werden

es kann jeder der 4 Standardtypen der Durchschnitte für die Berechnung des Grundwertes des STARC oder des ATR verwendet werden - so können wir mehr Möglichkeiten als das Original bieten

es verfügt über 22 Preistypen



Es ist auch schon ein Multi-Zeitrahmen Version



Wichtiges Update: Version 1.2 kann jetzt auch im Multi-Zeitrahmen-Modus bei Backtests verwendet werden

















