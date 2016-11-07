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Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с отображением своих значений в виде фрактальных значков:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Zigzag2_R_Color.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF
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