Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с отображением своих значений в виде фрактальных значков:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Zigzag2_R_Color.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF