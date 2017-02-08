und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen, und mit Anzeige der Werte als Fraktalzeichen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Zigzag2_R_Color.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16857
