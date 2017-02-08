Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen, und mit Anzeige der Werte als Fraktalzeichen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Zigzag2_R_Color.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF Indikator