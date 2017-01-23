Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Zigzag2_R_Color com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada e com exibição de seus valores na forma de ícones de fractal.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pre-compilado do indicador Zigzag2_R_Color.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16857
