代码库部分
Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在输入参数中带有时段选择选项，并且以分形标签形式显示数值的 Zigzag2_R_Color 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时段)

为了指标能够正常运行，要把编译好的 Zigzag2_R_Color.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。

图1. Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16857

