喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1437
- 等级:
-
已发布:
在输入参数中带有时段选择选项，并且以分形标签形式显示数值的 Zigzag2_R_Color 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了指标能够正常运行，要把编译好的 Zigzag2_R_Color.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。
图1. Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16857
