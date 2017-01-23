Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor compara onde se encontra o preço atual com as indicações de dois indicadores (SAR("Step Fast_SAR","Maximum Fast_SAR") e SAR("Step Slow_SAR","Maximum Slow_SAR")).





Sinal para Buy:





Sinal para Sell:





O cálculo de preços das ordens pendentes é levado a cabo segundo os níveis Fibo "Fibo Entrance Level" e "Fibo Profit Level" no bloco de código ScalpParabolicPattern().