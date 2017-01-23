CodeBaseSeções
Fibo iSAR - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor compara onde se encontra o preço atual com as indicações de dois indicadores (SAR("Step Fast_SAR","Maximum Fast_SAR") e SAR("Step Slow_SAR","Maximum Slow_SAR")). 

Sinal para Buy:

Fibo iSAR Buy

Sinal para Sell:

Fibo iSAR Sell

O cálculo de preços das ordens pendentes é levado a cabo segundo os níveis Fibo "Fibo Entrance Level" e "Fibo Profit Level" no bloco de código ScalpParabolicPattern().

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16851

