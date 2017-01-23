Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fibo iSAR - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2759
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor compara onde se encontra o preço atual com as indicações de dois indicadores (SAR("Step Fast_SAR","Maximum Fast_SAR") e SAR("Step Slow_SAR","Maximum Slow_SAR")).
Sinal para Buy:
Sinal para Sell:
O cálculo de preços das ordens pendentes é levado a cabo segundo os níveis Fibo "Fibo Entrance Level" e "Fibo Profit Level" no bloco de código ScalpParabolicPattern().
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16851
