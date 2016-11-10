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Fibo iSAR - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Юрий
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник сравнивает, где находится текущая цена, с показаниями двух индикаторов (SAR(Step Fast_SAR,Maximum Fast_SAR) и SAR(Step Slow_SAR,Maximum Slow_SAR)).
Сигнал для Buy:
Сигнал для Sell:
Расчет цен отложенных ордеров производится по уровням Fibo Entrance Level и Fibo Profit Level в блоке кода ScalpParabolicPattern().
Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EnvelopesATR_Cloud
Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.
Работает на пересечении скользящих средних.Opening and Сlosing on time v2
Открытие и закрытие в определенное время, при этом сравниваются два индикатора iMA с разными периодами. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Выставление Stop Loss и Take Profit. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".