CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Fibo iSAR - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3012
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Юрий

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник сравнивает, где находится текущая цена, с показаниями двух индикаторов (SAR(Step Fast_SAR,Maximum Fast_SAR) и SAR(Step Slow_SAR,Maximum Slow_SAR)).

Сигнал для Buy:

Fibo iSAR Buy

Сигнал для Sell:

Fibo iSAR Sell

Расчет цен отложенных ордеров производится по уровням Fibo Entrance Level и Fibo Profit Level в блоке кода ScalpParabolicPattern().

Yaanna_HTF Yaanna_HTF

Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EnvelopesATR_Cloud EnvelopesATR_Cloud

Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

Simple FX Simple FX

Работает на пересечении скользящих средних.

Opening and Сlosing on time v2 Opening and Сlosing on time v2

Открытие и закрытие в определенное время, при этом сравниваются два индикатора iMA с разными периодами. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Выставление Stop Loss и Take Profit. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".