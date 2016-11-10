Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

Работает на пересечении скользящих средних.

Открытие и закрытие в определенное время, при этом сравниваются два индикатора iMA с разными периодами. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Выставление Stop Loss и Take Profit. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".