EA

Fibo iSAR - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
1909
(20)
创意的作者 — Yuri, mq5 代码作者 — barabashkakvn.

本EA交易把当前的价格水平与两个指标作比较 (SAR("等级 Fast_SAR","最大 Fast_SAR") 和 SAR("等级 Slow_SAR","最大 Slow_SAR")). 

买入信号:

Fibo iSAR 买入

卖出信号:

Fibo iSAR 卖出

挂单的价格是通过斐波那契水平计算的 "Fibo 进场水平" 和 "Fibo 获利水平" 写在ScalpParabolicPattern() 代码模块中。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16851

Waddah_Attar_Trend_Alert Waddah_Attar_Trend_Alert

Waddah_Attar_Trend 指标，有提醒, 发送电子邮件和推送通知的功能。

Exp_ReOpenPositions Exp_ReOpenPositions

本 EA 交易在仓位的利润点数超过 EA 输入参数中指定的固定阈值时会加仓。

Exp_RSI Exp_RSI

基于 RSI 的最简单的 EA 交易。

Exp_MFI Exp_MFI

基于 MFI 的最简单的 EA 交易。