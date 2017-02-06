请观看如何免费下载自动交易
Fibo iSAR - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
1909
创意的作者 — Yuri, mq5 代码作者 — barabashkakvn.
本EA交易把当前的价格水平与两个指标作比较 (SAR("等级 Fast_SAR","最大 Fast_SAR") 和 SAR("等级 Slow_SAR","最大 Slow_SAR")).
买入信号:
卖出信号:
挂单的价格是通过斐波那契水平计算的 "Fibo 进场水平" 和 "Fibo 获利水平" 写在ScalpParabolicPattern() 代码模块中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16851
