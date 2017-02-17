コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Fibo iSAR - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1384
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — Yuri, mq5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このEAは、現在の価格の位置を2つの指標（SAR（ "Step Fast_SAR"、 "Maximum Fast_SAR"）とSAR（ "Step Slow_SAR"、" Maximum Fast_SAR"））と比較します。 

買いシグナル：

フィボiSAR買い

売りシグナル：

フィボiSAR売り

未決注文価格はScalpParabolicPattern()コードブロックのフィボレベル「Fibo Entrance Level」および「Fibo Profit Level」によって計算されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16851

