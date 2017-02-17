無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fibo iSAR - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
1384
アイデアの著者 — Yuri, mq5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
このEAは、現在の価格の位置を2つの指標（SAR（ "Step Fast_SAR"、 "Maximum Fast_SAR"）とSAR（ "Step Slow_SAR"、" Maximum Fast_SAR"））と比較します。
買いシグナル：
売りシグナル：
未決注文価格はScalpParabolicPattern()コードブロックのフィボレベル「Fibo Entrance Level」および「Fibo Profit Level」によって計算されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16851
