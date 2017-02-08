Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fibo iSAR - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1116
Autor der Idee — Yuri, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.
Der Expert Advisor vergleicht die Stelle, wo der aktuelle Preis liegt, mit den Werten von zwei Indikatoren (SAR("Step Fast_SAR","Maximum Fast_SAR") und SAR("Step Slow_SAR","Maximum Slow_SAR")).
Kaufsignal:
Verkaufssignal:
Die Preise für Pending Orders werden anhand der Fibo-Levels "Fibo Entrance Level" und "Fibo Profit Level" im Code-Block ScalpParabolicPattern() berechnet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16851
