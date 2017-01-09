CodeBaseKategorien
ADXVMA - Indikator für den MetaTrader 5

ADXVMA — eine besonderer gleitender Durchschnitt. ADXVMA verwendet die Werte von einer Art von ADX, um eine Wichtung für eine Durchschnittsberechnung zu erhalten, und das mach ihn einzig in der Welt der Mittelwerte.

Er tendiert zu ausgeprägten Perioden von "flachen" Phasen, und das ermöglicht es ihm, Seitwärtsbewegungen des Marktes zu erkennen, aber er kann auch ganz einfach als Indikator für Unterstützung und Widerstand verwendet werden.

Er bietet die übliche Möglichkeit zur Auswahl von 20 Preistypen.


