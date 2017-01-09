Participe de nossa página de fãs
ADXVMA - indicador para MetaTrader 5
ADXVMA — um tipo especial de média móvel. Ele está usando uma espécie de valores de ADX para determinar os pesos do cálculo da média que o torna único no mundo das médias.
Ele tende a ter períodos "lateralizados" que o torna uma das poucos médias que podem detectar fases lateralizadas no mercado, mas também pode facilmente ser usado como uma espécie de indicador de suporte/resistência também.
Ele está usando o conjunto estendido de 20 tipos de preços.
