Indicadores

ADXVMA - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
1750
Avaliação:
(25)
Publicado:
ADXVMA — um tipo especial de média móvel. Ele está usando uma espécie de valores de ADX para determinar os pesos do cálculo da média que o torna único no mundo das médias.

Ele tende a ter períodos "lateralizados" que o torna uma das poucos médias que podem detectar fases lateralizadas no mercado, mas também pode facilmente ser usado como uma espécie de indicador de suporte/resistência também.

Ele está usando o conjunto estendido de 20 tipos de preços.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16846

Estocástico duplo do RSI que usa os níveis flutuantes em vez de níveis fixos para as condições de sobrecompra/sobrevenda.

Estocástico Duplo do RSI.

A versão mais recente do ALMA.

CyberiaTrader, Expert Advisor para MetaTrader 5.