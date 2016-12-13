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ADXVMA - индикатор для MetaTrader 5
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ADXVMA — особый тип скользящей средней. Она использует ряд значений ADX для определения весов при расчете скользящей средней. Это делает ее уникальной в мире средних.
Как правило, это приводит к длительным периодам "плоских" фаз, что делает ее одной из немногих средних, которые могут определять флэтовые участки рынка. Но также такую среднюю можно легко использовать в качестве своего рода индикатора поддержки/сопротивления.
Для использования при расчетах предлагается расширенный набор из 20 типов цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16846
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Двойной Стохастик от RSI.
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