ADXVMA — особый тип скользящей средней. Она использует ряд значений ADX для определения весов при расчете скользящей средней. Это делает ее уникальной в мире средних.

Как правило, это приводит к длительным периодам "плоских" фаз, что делает ее одной из немногих средних, которые могут определять флэтовые участки рынка. Но также такую среднюю можно легко использовать в качестве своего рода индикатора поддержки/сопротивления.



Для использования при расчетах предлагается расширенный набор из 20 типов цены.

