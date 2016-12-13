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Индикаторы

ADXVMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2760
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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ADXVMA — особый тип скользящей средней. Она использует ряд значений ADX для определения весов при расчете скользящей средней. Это делает ее уникальной в мире средних.

Как правило, это приводит к длительным периодам "плоских" фаз, что делает ее одной из немногих средних, которые могут определять флэтовые участки рынка. Но также такую среднюю можно легко использовать в качестве своего рода индикатора поддержки/сопротивления.

Для использования при расчетах предлагается расширенный набор из 20 типов цены.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16846

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