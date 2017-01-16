無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ADXVMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
ADXVMA — 特殊な移動平均です。平均計算の重みを決定するために一種のADX値を使用しているため、平均値の世界では一意になります。
市場の平坦な段階を検出することができる数少ない平均のうちの1つになる「フラット」段階の期間が長くなる傾向がありますが、支持/抵抗指標の一種としても簡単に使用できます。
通常の20種類の価格タイプの拡張セットを使用しています。
