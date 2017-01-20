CodeBaseSecciones
T3 Velocity V.2.0 - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
T3 velocity no es simplemente un indicador Velocity suavizado con la ayuda de T3. Se trata de un indicador completamente nuevo, en el que se usa para los cálculos T3.

Velocity, en esencia, supone un Momentum muy suavizado, y el uso en los cálculos de T3 lo hará aún más suavizado. Incluye los cálculos originales de Tim Tillson, así como los cálculos mejorados de Fulks/Matulich. Se ha añadido la elección habitual de 20 tipos de precio y el coloreado en gradiente, para facilitar la identificación del impulso.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16838

