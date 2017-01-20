Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
T3 Velocity on Chart - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1055
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
T3 velocity, ahora también en una versión que permite dibujar directamente en el gráfico.
Preste atención: debido al gradiente de color de Velocity, habrá que controlar la subventana con mucho cuidado, de otra forma podría recibir una impresión errónea. Pretendo hacer un tipo propio de indicador en el que todo se represente en una sola ventana.
Este indicador también demuestra cómo ciertas simplificaciones nos pueden inducir a errores (por ejemplo, "cambia el color, cambia la tendencia"), y por qué debemos tener siempre delante el valor del indicador (también los valores pasados) para sacar las conclusiones correctas.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16839
T3 velocity es un indicador totalmente nuevo, que usa Т3 para los cálculos.Rapid RSI T3 Prefiltered
Media rápida adaptativa mejorada RSI (la adaptación se logra con la desviación estándar) con uso del filtrado T3 de precio.
Esta versión de RSI es un "experimento" con diferentes métodos de cálculo de RSI.RSI Experiment with Floating Levels
RSI, experimento con niveles "flotantes".