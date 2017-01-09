Participe de nossa página de fãs
T3 Velocity V.2.0 - indicador para MetaTrader 5
2479
O T3 velocity não é uma velocidade suavizada pelo T3 — este é um indicador completamente novo que utiliza o T3 para calcular a velocidade.
Como o Velocity é é um momentum muito mais suave e usando o T3 torna-o ainda mais suave. Ele inclui o cálculo original de Tim Tillson, bem como o cálculo modificado de Fulks/Matulich. Foi adicionado a escolha de 20 preços e do gradiente de cor para a determinação do momentum de forma mais fácil.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16838
