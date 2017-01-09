CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

T3 Velocity V.2.0 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2479
Avaliação:
(25)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O T3 velocity não é uma velocidade suavizada pelo T3 — este é um indicador completamente novo que utiliza o T3 para calcular a velocidade.

Como o Velocity é é um momentum muito mais suave e usando o T3 torna-o ainda mais suave. Ele inclui o cálculo original de Tim Tillson, bem como o cálculo modificado de Fulks/Matulich. Foi adicionado a escolha de 20 preços e do gradiente de cor para a determinação do momentum de forma mais fácil.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16838

T3 Pré-Filtrado do RSI Rápido T3 Pré-Filtrado do RSI Rápido

Atualizado o rsi rápido adaptativo (continua o desvio adaptativo) usando o filtro de preços t3.

Estocástico Duplamente Suavizado no gráfico Estocástico Duplamente Suavizado no gráfico

A versão "no gráfico" Estocástico Duplamente Suavizado.

T3 Velocity no Gráfico T3 Velocity no Gráfico

T3 Velocity, agora na versão do gráfico também.

Experimento RSI Experimento RSI

Esta versão do RSI é um "experimento" com formas diferentes como internamente o RSI é calculado.