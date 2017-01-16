コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

T3 Velocity V.2.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1457
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

T3の速度はT3によって平滑化されたVelocityではありません。これは速度を計算するためにT3を使用するまったく新しい指標です。

Velocityはそのままでもより滑らかなモメンタムですが、T3を使用するとさらに滑らかになります。それは修正されたFulks/Matulich計算と同じようにオリジナルのTim Tillson計算を含みます。一般的な20種類の価格が追加され、モメンタムを決定するためのグラデーションカラーが施されています。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16838

