T3の速度はT3によって平滑化されたVelocityではありません。これは速度を計算するためにT3を使用するまったく新しい指標です。



Velocityはそのままでもより滑らかなモメンタムですが、T3を使用するとさらに滑らかになります。それは修正されたFulks/Matulich計算と同じようにオリジナルのTim Tillson計算を含みます。一般的な20種類の価格が追加され、モメンタムを決定するためのグラデーションカラーが施されています。





